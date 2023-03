Membro de gang rouba 20 bilhetes para concerto e vende-os na Internet

Menor de 17 anos assaltou rapariga de 19 que lhe ia vender ingressos para concerto de rap.

Um rapaz de 17 anos, membro de um gang juvenil da Reboleira (Amadora) que ataca no Parque das Nações (Lisboa), notou um interesse elevado no primeiro concerto em Portugal do rapper brasileiro TZ da Coronel. Ligou à organização e uma jovem de 19 anos encontrou-se com ele no dia 9, véspera do concerto em Lisboa, para lhe vender bilhetes. O delinquente assaltou a rapariga, tirando-lhe 20 ingressos (avaliados em 900 euros), que vendeu nas suas redes sociais. Terá sido este rasto a ajudar a PSP de Lisboa a avançar agora para a sua detenção. Um juiz colocou o menor em prisão preventiva.





Além deste roubo, o menor - já com a colaboração de outro membro de gang, de 20 anos - atacou, no dia 3, um homem que tinha colocado à venda na Internet um fio de ouro avaliado em 1100 euros. Combinaram um encontro e os assaltantes mostraram de imediato uma faca de cozinha à vítima. Ainda tentaram forçar a vítima a ir levantar dinheiro a um multibanco, mas acabaram por fugir apenas com o fio. O assaltante menor já estava acusado por uma vaga de cinco roubos em julho de 2022.