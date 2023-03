"Tenho a certeza que Portugal será uma equipa com mais ataque": Ronaldo sobre Seleção Nacional

Ronaldo elogiou a mudança no comando técnico e destaca "uma energia diferente" com Roberto Martínez.

O capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, anteviu uma equipa com "mais ataque" com Roberto Martínez ao leme. As declarações foram feitas na conferência de antevisão à receção ao Liechtenstein, na quinta-feira.

"A seleção vai estar preparada para amanhã [jogo com o Liechtenstein] e para os jogos que vierem. Tenho a certeza que Portugal será uma equipa com mais ataque", disse Ronaldo.

O jogador de 38 anos elogiou a mudança no comando técnico de Portugal, que contava com Fernando Santos como treinador. "Nota-se uma energia diferente. A mudança é positiva. Os jogadores estão felizes, o ambiente está bom. É um capítulo diferente para os jogadores", comenta.

O avançado do Al Nassr afirmou que continua a gostar de representar a seleção portuguesa e que mantém, todos os anos, o mesmo empenho em jogar por Portugal.

"Sempre virei à seleção quando achar que contam comigo. Ano após ano adoro jogar pela seleção. Se o selecionador achar que sou uma mais valia darei sempre o meu melhor. Estou muito feliz de regressar a casa", afirma.

Cristiano Ronaldo deixou muitos elogios a Espanha. O país vizinho, de onde é natural Roberto Martínez, foi casa do jogador quase dez anos, quando Ronaldo alinhava no Real Madrid. "Os meus filhos nasceram em Espanha, é uma cultura que me diz muito. Tenho muitos amigos em Espanha e os Os meus filhos adoram estar lá", conta.

O atleta, que em 2023 trocou o futebol europeu pela Arábia Saudita, destacou a qualidade da liga asiática, que pode vir a ser, segundo Ronaldo, uma das melhores do mundo. "É um campeonato muito competitivo, deviam olhar de forma diferente para o campeonato árabe. Não é uma Premier League, mas é um campeonato muito bom. Daqui a cinco ou seis anos pode ser a quarta ou sexta liga mais importante do mundo", diz.