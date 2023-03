Marinha alerta para agitação marítima no continente entre quinta-feira e sábado

Agitação marítima com altura significativa que "poderá atingir os sete metros e uma máxima de 13 metros".

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam, esta quarta-feira, para o "agravamento considerável" das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental entre as 6h00 de quinta-feira e o meio-dia de sábado.

Em comunicado, estas entidades referem, com base em previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que a agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma máxima de 13 metros, com um período médio a variar entre os 13 e os 16 segundos".

Face a estas previsões, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Alertam para o reforço da amarração e manutenção de uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, para se evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, para evitar que as pessoas sejam surpreendidas por ondas altas.

Avisam igualmente a população para evitar a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Na manhã desta quarta-feira, o IPMA já tinha colocado sob "aviso amarelo" nove distritos do continente até sexta-feira devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, aviso agora agravado pela Marinha

O aviso destina-se aos distritos do Porto, Aveiro, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja (costa alentejana) e Braga.

O "aviso amarelo", o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.