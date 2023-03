Função Pública com aumento extra

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se esta quarta-feira disponível para aumentar os salários da Função Pública e justificou esta abertura para negociar com os sindicatos do Estado com uma “uma alteração dos pressupostos” que estão na base dos acordos assinados antes, nomeadamente, o facto de a inflação em 2022 ter atingido os 7,8%, acima das expectativas do Governo.Saiba mais no Correio da Manhã