Cabeleireiro acusa ator de o violar até desmaiar

Um cabeleireiro e maquilhador sueco, que trabalha com artistas de cinema, televisão e moda, acusa um ator e modelo português - que, entre outros, tem trabalhos para a SIC e RTP - de o ter violado com grande brutalidade, após o estrangeiro ter solicitado o uso de preservativo na relação sexual. Na denúncia que fez à PSP e PJ, o homem de 37 anos diz mesmo que desmaiou e foi hospitalizado e submetido a exames de Medicina Legal.Saiba mais no Correio da Manhã