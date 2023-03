Estado caloteiro corta passe a ex-combatentes

O Estado está há um ano e meio a acumular dívidas às empresas de transportes e, a partir de abril, estas vão cobrar bilhete aos antigos combatentes, até aqui isentos do pagamento.“Cheguei à central de camionagem de Viseu e fui surpreendido com o anúncio do corte nos transportes públicos. É mais uma bofetada aos antigos combatentes, que nunca foram respeitados e são tratados pelo Estado como mendigos”, lamenta João Vítor Pereira, 79 anos, que serviu o País nas Forças Armadas, entre 1960 e 1968.

Saiba mais no Correio da Manhã