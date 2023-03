Começa nova era na Seleção

“O importante é entrar em jogo com uma ideia clara daquilo que temos de fazer. A linha de três ou de cinco defesas dependerá dos adversários, tal como com a linha de quatro. Temos de ser uma equipa flexível e variar a estrutura se for preciso”, revelou esta quarta-feira Roberto Martínez durante a antevisão ao jogo desta quinta-feira (19h45, em Alvalade) entre Portugal e Liechtenstein da fase de apuramento para o Euro 2024.Saiba mais no Correio da Manhã