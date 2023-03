Finlândia vai oferecer viagens grátis para ensinar pessoas a serem felizes

País foi nomeado como o mais feliz do mundo pelo quinto ano consecutivo.





Masterclass da Felicidade' e vai acontecer no Resort Kuru, em junho deste ano, sob o mote "a felicidade não é um estado mítico, mas uma competência que se aprende". O programa, marcado para os dias 12, 13, 14 e 15 de junho, tem inscrições abertas até dia 2 de abril através do

O Relatório de Países Mais Felizes do Mundo em 2023, publicado na semana passada, deu o primeiro lugar à Finlândia pelo quinto ano consecutivo, com uma pontuação "significativamente acima dos restantes países".Agora, segundo o Business Finland, a Finlândia está a oferecer a dez pessoas a oportunidade de viajar para o país e aprender a ser feliz. O projeto chama-se '

O Top5 do relatório divulgado pela ONU inclui a Dinamarca, Islândia, Israel e Holanda. Portugal ocupa a 56ª posição tendo caído 22 lugares face a 2019, quando se posicionava no 34º lugar. No último lugar ficou o Afeganistão.