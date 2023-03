Homem gaba-se de ganhar 7 mil euros por semana a traficar droga

Os investigadores da GNR estão convictos que deram um forte golpe no consumo e tráfico de droga na região de Viseu. Após três meses de investigação, a GNR de Mangualde deteve um homem, de 48 anos, e a mulher, de 49, por tráfico de cocaína e heroína. O casal tem cinco filhos e viveria sem outra ocupação e apenas dependente deste ‘negócio’.Saiba mais no site do Correio da Manhã