Parlamento britânico bloqueia TikTok por questões de segurança

O parlamento britânico vai bloquear o TikTok em todos os aparelhos parlamentares por questões de segurança, tornando-se a mais recente instituição ocidental a proibir a rede social chinesa. O Reino Unido proibiu, na semana passada, o uso da rede social nos telefones do governo."Na sequência da decisão do governo de proibir o TikTok em dispositivos governamentais, as comissões da Câmara dos Comuns e dos Lordes decidiram que o TikTok será bloqueado de todos os dispositivos parlamentares e da rede parlamentar mais ampla", disse um porta-voz do parlamento à Reuters. "A cibersegurança é uma prioridade máxima para o parlamento", acrescentou.Os Estados Unidos, Canadá, Bélgica e a Comissão Europeia já proibiram a aplicação de aparelhos oficiais.

A TikTok, que é controlada pela chinesa ByteDance, está a ser objeto de uma vigilância crescente por parte dos ocidentais, por receio de Pequim poder aceder à informação dos utilizadores em todo o mundo.

Em novembro, a TikTok reconheceu que alguns empregados em Pequim poderiam aceder à informação sobre os utilizadores europeus e, em dezembro, admitiu mesmo que empregados tinham utilizado estes dados para espiar jornalistas.

Mas o grupo nega fortemente que o governo chinês controle ou tenha acesso aos seus dados.