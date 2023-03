Câmara de Bordéus incendiada durante protestos contra aumento da idade da reforma em França

Esta quinta-feira marcou-se o nono dia de protestos no país.

A Câmara Municipal de Bordéus foi incendiada, esta quinta-feira, por manifestantes durante os violentos protestos em França. As chamas deflagraram na porta da frente do edifício e foram rapidamente extintas. Ficou por apurar o responsável pelo ato.

"Condeno com a maior veemência esta violência que não tem outro significado senão o de atacar a casa comum do povo de Bordéus", acrescentou o presidente da autarquia Pierre Hurmic que, pouco depois, revelou que "a intervenção dos serviços de incêndio e salvamento e dos agentes municipais permitiu conter o incêndio, preservando assim a integridade das instalações".

Câmara de Bordéus incendiada em protestos contra o aumento da idade da reforma em França

Nos últimos dias, devido ao projeto que visa aumentar a idade da reforma de 62 anos para 64, milhares de pessoas tem saído às ruas para demonstrar o descontentamento face as medidas tomadas pelo governo francês . Há já a registar mais de 170 pessoas detidas e diversos confrontos entre manifestantes e a polícia, avança a agência Reuters."É a protestar que seremos capazes de nos fazer ouvir", disse um manifestante à agência noticiosa AFP, citada pela Reuters.Na sequência dos confrontos, vários os civis e policias ficaram feridos, tanto pelo recurso a gás lacrimogéneo, como pelas granadas, tiros, entre outros. Nas redes sociais, é possível ver fotografias e vídeos de momentos violentos, captados aquando dos protestos.Esta quinta-feira marcou-se o nono dia de protestos em França. Para além das manifestações, vários trabalhadores têm feito greve, como é o caso dos trabalhadores da recolha de lixo, que fizeram greve a 6 de março e que voltaram a anunciar uma nova paralisação para a próxima segunda-feira.O presidente francês, Emmanuel Macron, quebrou o silêncio, sobre a nova política, para dizer que se manteria firme e que a lei entraria em vigor até ao final do ano. Comparou os protestos que estão a acontecer em França com os de 6 de janeiro de 2021, a tempestade do Capitólio dos EUA.