A vida secreta de Jacques Rodrigues, o ‘barão da imprensa cor-de-rosa’ detido por fraude fiscal

Nasceu a dois de abril de 1940, mas pouco se sabe da sua infância e adolescência. Alguns, dos poucos, que privaram com Jacques da Conceição Rodrigues apenas se lembram da mãe, Leonor, e não há relatos sobre o pai ou outros familiares próximos. Apenas se conhecem as quatro mulheres - não casou com nenhuma - e sempre fez gala em reuniões com funcionários de dizer que deixou todas bem - nomeadamente com as casas onde viviam.Leia no Correio da Manhã.