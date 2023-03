Homem apanhado com 48 quilos de canábis diz que não sabia que planta era droga

Arguidos ocuparam uma habitação em Alcobaça, onde, nas traseiras, instalaram um armazém de produção de estupefacientes.

"Vinha para cá plantar flores e não conhecia a planta. Nunca tinha visto canábis", disse esta quinta-feira, na primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Leiria, um dos dois homens, chineses, detidos em abril de 2022 com mais de 900 pés de canábis e com 48 quilos dessa droga.



Os arguidos ocuparam uma habitação junto à EN8, em Alcobaça, onde, nas traseiras, instalaram um armazém de produção de estupefacientes. Respondem ainda por terem usado, ilegalmente, 24 mil euros em eletricidade.