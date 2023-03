Claque do Benfica responsável por metade dos incidentes nos jogos de futebol

A PSP registou 533 incidentes nos jogos de futebol para competições europeias, esta época (início a 1 de junho de 2022), em Portugal, já mais 200 que na época anterior, foi esta quinta-feira anunciado. Juntando-se os nacionais, foram pelo menos 862 casos.A claque mais infratora é a No Name Boys (Benfica), com 401 (metade). Seguem-se Juve Leo (Sporting), 172, e Super Dragões (FC Porto), 138. Estão proibidas de entrar em estádios 313 pessoas.

O diretor da PSP, Magina da Silva, afirmou que “não vale a pena inventar” e pede agravamento das medidas punitivas. Alertou para “violência verbal de representantes de clubes”. “Não precisamos de aumentar a adrenalina dos adeptos, mas sim de acalmar”.A PSP mobiliza até 900 polícias em jogos grandes e evita “desastres todos os fins de semana”, disse.