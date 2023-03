Recluso filmado a pôr haxixe dado pela mãe no ânus durante visita na cadeia em Sintra

Um recluso de 26 anos, a cumprir pena (por burla informática, furto e condução sem carta) na cadeia do Linhó, Sintra, foi filmado pelas câmaras do estabelecimento prisional a receber 34 gramas de haxixe da mãe, numa visita, introduzindo depois a droga no ânus.A situação foi captada pelas 17h00 de quarta-feira. A confirmação do ilícito só foi conseguida após revista por desnudamento do recluso. O homem foi colocado numa cela de separação.

Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou a ação, referindo que a droga apreendida seguiu para análise na Polícia Judiciária.