PSP detém taxista de 25 anos que esfaqueou motorista da Uber por não gostar de buzinadela

A PSP deteve, este sábado, um taxista de 25 anos que esfaqueou um motorista da Uber na madrugada de 10 de março, no centro de Lisboa.A agressão violenta aconteceu porque o taxista ouviu uma buzinadela vinda do motorista da Uber, que acabou a ser agredido com "vários golpes de faca na zona do tronco", informa a PSP em comunicado.Com informações sobre as características físicas do agressor e da viatura que conduzia, o taxista foi apanhado, dias depois, na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, a conduzir o mesmo táxi da noite da agressão.O taxista, com antecedentes criminais por crimes desta natureza e pena de prisão efetiva já cumprida, ficou obrigado a apresentações semanais.