Jacques Rodrigues e restantes detidos na operação "Última Edição" vão ser ouvidos esta tarde

O Ministério Público (MP) já apresentou, no juízo de instrução criminal de Sintra, o processo contra Jacques Rodrigues e o seu filho, detidos ontem no âmbito da Operação "Última Edição".Os interrogatórios ao patrão da ‘Revista Nova Gente’ e as restantes detidos estão marcados para esta tarde, apurou o. As defesas deverão pedir tempo para consultar o processo e os indícios recolhidos pela investigação.Os detidos apenas têm de ser presentes ao juiz de instrução nas primeiras 48 horas, após a detenção, podendo os interrogatórios - caso queiram prestar declarações - decorrer nos próximos dias.