Dilma Rousseff assume presidência do banco do Brics

A antiga presidente do Brasil Dilma Rousseff, destituída em agosto de 2016 pelo Congresso a meio do seu segundo mandato, foi confirmada, esta sexta-feira, como nova presidente do Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics, bloco político e económico formado por Brasil, Rússia, India, China e África do Sul. A oficialização de Dilma no cargo foi anunciada em comunicado divulgado pelo próprio banco, que tem a sede mundial em Xangai, na China.

Dilma, de 75 anos, indicada ao cargo no início do ano pelo presidente Lula da Silva, vai ficar na presidência da importante instituição financeira internacional até Julho de 2025. A confirmação da antiga governante brasileira aconteceu após ela ser aprovada pelos ministros da Economia de todos os países do bloco e por um comitê técnico da instituição.





Dilma vai substituir no cargo o também brasileiro Marcos Truijo, que ocupava a presidência do banco desde 2020 por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a sua criação, o banco dos Brics já concedeu ao Brasil financiamentos superiores a 1100 milhões de euros para a concretização de projectos em várias áreas.

No comunicado divulgado esta sexta-feira pelo banco, Dilma Rousseff é citada como uma pessoa que enquanto esteve na presidência do Brasil conseguiu importantes avanços na redução da fome e da miséria e primou pela estabilidade económica no país. A antiga presidente deve viajar para a China domingo, incluída na comitiva que acompanhará Lula da Silva em visita de Estado àquele país.

O Banco dos Brics é um importante motor de desenvolvimento dos países do bloco, actuando principalmente no financiamento de projectos de infraestructura e de desenvolvimento sustentável. No cargo, a ex-presidente brasileira vai ganhar, além de diversos outros benefícios, aproximadamente 51 mil euros por mês.