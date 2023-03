Mulher detida por burlas com anúncios de casas para férias que não eram suas

PJ tem indícios dos crimes online desde 2016.

Uma mulher de 41 anos foi detida pela Polícia Judiciária por colocar anúncios para o arrendamento de casas de férias que não possuía com vista em obter dinheiro de forma ilícita, em Gondomar. Ao que avança a autoridade em comunicado, a suspeita é indiciada de diversos crimes de burla qualificada na Internet desde 2016."Entre anúncios de vendas de produtos e arrendamentos de habitações em locais turísticos para férias, que sabia não possuir, a detida obtinha ganhos financeiros que lhe foram permitindo custear despesas e gastos incompatíveis com o seu estatuto económico", pode ler-se no comunicado da PJ.Com um mandado de busca à residência da mulher, a PJ pôde comprovar que os factos eram verdadeiros. Foram "recolhidos vastos elementos probatórios que comprovam a continuação da atividade criminosa", avança a PJ.A suspeita vai ser presente esta sexta-feira às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação.