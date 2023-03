Não se esqueça de desligar as luzes: Hora do Planeta assinala-se este sábado

Durante 60 minutos, o mundo inteiro apaga as luzes exatamente à mesma hora.

O movimento contra as alterações climáticas 'Hora do Planeta' vai acontecer já este sábado, entre as 20h30 e 21h30. Este é o 16.º ano em que o evento se realiza.

Esta iniciativa ambiental, criada em 2007 pela ONG WWF, arrancou na Austrália e tornou-se famosa por todo o mundo. Em 2017, após dez anos, contou com a participação de 187 países e, atualmente, é apoiada por vários governos e associações de todo o mundo.

A 'Hora do Planeta' (ou "Earth Hour") tem como objetivo alertar para a necessidade de adquirir hábitos no quotidiano que não prejudiquem a mãe natureza e consciencializar para os problemas ambientais existentes. Nestes 60 minutos, milhões de pessoas por todo o planeta desligam as luzes durante uma hora, para mostrarem o seu empenho em relação ao meio ambiente.

Monumentos icónicos e emblemáticos à volta do mundo vão ser apagados durante este período, como é o caso da Torre Eiffel ou o Cristo Rei. Nesta hora, realizam-se também várias caminhadas e 'pedaladas' para chamar a atenção para a causa ambiental.



Pode acompanhar a "Hora do Planeta" aqui.