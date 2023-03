Homem detido por matar à facada testemunha que ajudou a que fosse condenado a sete anos de prisão

Suspeito ainda conseguiu provocar um incêndio, antes da detenção, no escritório do advogado envolvido no processo em que foi condenado.

Um homem, de 70 anos, foi detido, esta tarde de sexta-feira, pela GNR de Águeda pela suspeita de ter matado à facada um outro homem, com cerca de 50 anos, em Recardães, também no concelho de Águeda.Ao que tudo indica, o suspeito terá esfaqueado a vítima por esta ter testemunhado num processo em que o homem com condenado a sete anos de prisão pelo crime de furto qaulificado.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros de Águeda, para um atropelamento rodoviário, em Paradela. No entanto, quando os operacionais chegaram ao local depararam-se com uma vítima em paragem cardiorrespiratória com ferimentos provocados por esfaqueamento.O suspeito foi detido, pela GNR, quando se preparava para entrar no escritório de um advogado envolvido no processo em que foi condenado. Pouco antes de ser detido, pela GNR, o homem ainda conseguiu provocar um incêndio no escritório do advogado, na rua Américo Urbano, junto ao quartel dos bombeiros.sabe que foi emitido de detenção do suspeito para cumprimento da pena de prisão de sete anos a que tinha sido condenado pelo crime de furto qualificado.A polícia judiciária foi acionada para o local. O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.