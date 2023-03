Mulher permite que o marido faça sexo com outras mulheres enquanto ela cozinha e limpa porque "vive para o agradar"

Norte-americana é uma auto proclamada "tradwife": mulheres que assumem um papel tradicional no casamento.

Uma mulher norte-americana, auto proclamada "tradwife", diminutivo para "esposa tradicional" - mulheres que assumem um papel tradicional no casamento -, revelou que permite que o marido tenha relações sexuais com outras mulheres enquanto ela limpa a casa, porque "vive para o agradar".Monica Huldt, de 37 anos, natural do estado norte-americano do Arizona, disse ser "tão dedicada" ao marido John que permite que este renuncie aos votos de casamento e que durma com outras mulheres.As "tradwife" são mulheres que escolhem viver uma vida tradicional - passar os dias a cozinhar e a limpar, e que escolhem usar roupas modestas e a ser submissas aos maridos. Segundo o Daily Mail, esta é uma tendência que se tem tornado cada vez mais popular.Monica assegura que "98% do seu dia gira em torno do marido", assumindo todas as tarefas domésticas enquanto este trabalha e vive um estilo de vida de solteiro.Num vídeo publicado no Youtube, John disse ser quem "dita as regras da casa" e explicou que o casal está junto há seis anos. "Dormir com outras mulheres é só um pequeno detalhe da nossa relação. A Monica não se importa com isso e para mim é um luxo que, provavelmente, a maioria dos homens gostaria de ter", acrescentou."Se observarmos todos os outros mamíferos o alfa é livre de ter relações sexuais com todas as outras fêmeas", disse o homem, acrescentando que "contribui para uma relação muito mais relaxada".Monica revelou não ter qualquer problema com o facto de o marido dormir com outras mulher, acrescentando que "sexo é apenas uma coisa divertida" para os homens e sabe "que o marido a ama". "Alguns dos meus amigos de infância acusam-me de ter perdido toda a minha dignidade como mulher", revelou.