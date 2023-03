PJ procura subornos do Benfica em contas bancárias

Jogadores estão na mira do MP por, alegadamente, terem recebido contrapartidas para perderem jogos contra os encarnados.

As contas bancárias de vários jogadores que alinharam no Rio Ave, Belenenses, Boavista, Marítimo e Vitória de Setúbal, e que são suspeitos de corrupção desportiva por ligações ao Benfica, vão ser passadas a pente fino. Segundo o CM apurou, os extratos bancários já chegaram ao processo de corrupção desportiva que está no DCIAP, no Porto.

Saiba mais no Correio da Manhã.