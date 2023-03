Ex-namorada de pianista investigada pela PJ por suspeitas de estar envolvida no homicídio

Amigos da vítima contaram ao CM que a relação era “tóxica” e que ela tinha conhecimento da fortuna que Pedro Queiroz herdou recentemente.

A ex-namorada de Pedro Queiroz, de 61 anos, está a ser investigada pelas autoridades – depois de o pianista de jazz ter sido encontrado morto, num poço no Penteado, Moita. A mulher, significativamente mais nova que Pedro, é do Leste europeu e tem uma filha. A relação entre eles é descrita pelos amigos do pianista como “tóxica”.

