EUA acusam russo que fingia ser brasileiro de espiar para a Rússia

O Departamento de Justiça norte-americano acusou um russo de ser um "agente ilegal" do serviço de informações russo nos Estados Unidos, sob uma identidade falsa, fingindo ser um cidadão brasileiro.

Sergey Vladimirovich Cherkasov, atualmente a cumprir pena no Brasil por fraude, alegadamente começou a agir como "agente ilegal" russo no Brasil em 2012, sob o nome Victor Muller Ferreira, tendo-se mudado para os Estados Unidos em 2018 para estudar numa pós-graduação numa universidade do Distrito de Columbia.

É também acusado de diversas fraudes relacionadas com a estadia nos Estados Unidos.