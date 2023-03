Afinal consumir drogas e álcool não o tornam mais criativo

Estudo revela que viajar, meditar, fazer exercício físico e a exposição à cultura têm um maior efeito na produção artística.

psilocibina

Investigadores da Universidade de Essex e da Universidade Humboldt de Berlim, estudaram centenas de artigos para chegar à conclusão que as drogas e o álcool não aumentam a criatividade. O estudo revelou que as pessoas que usaram a drogasentiram que ficaram mais criativas, mas na verdade o seu desempenho foi inferior em relação ao estado sóbrio.Saiba mais no site do Correio da Manhã