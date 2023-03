O dinheiro que a namorada de Cristiano Ronaldo gasta com as amigas numa ida às compras

Influencer mostra como é o seu dia a dia na segunda temporada de 'Soy Georgina'.

Num dos episódios da segunda temporada de 'Soy Georgina' a namorada de Cristiano Ronaldo vai com as amigas às compras, isto durante uns dias de férias numa mansão de luxo na Sardenha.Georgina decidiu deixar a praia e os banhos para comprar umas coisinhas com 'las queridas', a forma carinhosa como se refere aos amigos.Saiba mais no site do Correio da Manhã.