Seleção sem baixas na véspera do jogo com o Luxemburgo

Comitiva comandada por Roberto Martínez viaja para o Luxemburgo na tarde deste sábado.

Portugal realizou este sábado o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes do duelo de domingo com o Luxemburgo, de apuramento para o Euro2024 de futebol, numa sessão em que todos os jogadores estiveram no relvado.