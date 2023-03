Ministra suíça garante que liquidação do Credit Suisse teria causado consideráveis prejuízos económicos

Aquisição de emergência do Credit Suisse pelo UBS é fortemente criticada na Suíça.

A liquidação do Credit Suisse teria causado "consideráveis" prejuízos económicos, afirmou a ministra das Finanças suíça, Karin Keller-Sutter, numa entrevista publicada este sábado pelo Neue Zürcher Zeitung (NZZ).A aquisição de emergência do Credit Suisse pelo UBS por um valor baixo e sólidas garantias financeiras por parte das autoridades é fortemente criticada na Suíça.