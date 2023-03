Catarina Martins diz que medidas de combate à inflação chegam "muito tarde"

"Sempre houve capacidade orçamental para se fazer muito mais pelos salários e pelo apoio às famílias em Portugal e o Governo não fez mais porque não quis", atira a líder bloquista.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou este sábado que as medidas anunciadas pelo Governo para mitigar a inflação chegam "muito tarde", quando as pessoas "já estão desesperadas" e lamentou que não sejam para todos.