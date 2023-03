Estátua de António Guterres gera polémica entre a população

90 mil euros foram pagos pela autarquia.

A estátua de António Guterres que foi inaugurada a semana passada em Vizela, para assinalar os 25 anos do Concelho, custou 90 mil euros a autarquia e está a ser alvo de criticas pela população. O preço considerado por uns elevado é tido por outros como justo.Saiba mais no site do Correio da Manhã