Portugal vence República Checa com 'bis' de Hugo Félix e está no Euro de sub-19

Seleção lusa vai disputar a fase final da competição em Malta, entre 3 e 16 de julho.

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 apurou-se este sábado para o Campeonato da Europa deste ano, após a República Checa por 3-0, com um 'bis' de Hugo Félix, no Grupo 4 da Ronda de Elite de qualificação.

Os golos de Gabriel Brás, ao minuto cinco, e do extremo do Benfica, aos 49 e aos 81, coroaram o domínio evidenciado em quase toda a partida e garantiram, ao fim de dois jogos, o primeiro lugar do grupo à seleção lusa, que vai disputar a fase final da competição em Malta, entre 03 e 16 de julho.

Depois de, na quarta-feira, ter 'carimbado' a vitória com a Suécia ao 'cair no pano' (1-0), a equipa das 'quinas' adiantou-se cedo no marcador, com o central do FC Porto a aparecer solto em resposta a canto de Hugo Félix e a cabecear de cima para baixo, para o fundo das redes.

Com dinâmica nos corredores, sobretudo o direito, com Gonçalo Esteves avançado no terreno, a seleção às ordens de Joaquim Milheiro ameaçou o segundo golo quando Youssef Chermiti falhou o desvio final por centímetros, aos 14 minutos, João Muniz cabeceou por cima, aos 17, e Hugo Félix rematou ao lado, aos 20, antes de o encontro perder ritmo.

Recuada na primeira meia hora, a seleção checa estendeu-se no terreno nos últimos 15 minutos da primeira parte, em ataques rápidos, mas só foi perigosa nos descontos, num cabeceamento por cima de Ondrej Kricfalusi e num remate ao lado de Filip Spatenka.

Portugal respondeu no começo da segunda parte, com Hugo Félix a aproveitar um desentendimento da retaguarda checa e um toque de calcanhar de Chermiti para se isolar e depois marcar na recarga, com a 'ajuda' de Ondrej Coudek, a entregar-lhe a bola.

Os checos arriscaram após o segundo golo sofrido e ameaçaram reduzir num corte de Martim Marques que quase deu autogolo, aos 50 minutos, e num cabeceamento de Lukas Masek, aos 59, mas os sub-19 lusos acertaram na trave pelo meio, por Gustavo Sá (54), e selaram o resultado no último quarto de hora, num remate de Hugo Félix ao ângulo superior direito.

Com seis pontos no Grupo 4 e vantagem no confronto direto com a República Checa, a única seleção que ainda pode igualar a sua pontuação - tem três -, Portugal parte apurado para a última jornada, na qual vai defrontar a Croácia, em duelo agendado para as 17:00 de terça-feira, novamente em Barcelos.