Homem morre atropelado na A44 em Vila Nova de Gaia

Alerta foi dado às 19h08.

Um homem morreu atropelado na A44 perto da saída para Francelos, em Vila Nova de Gaia. A vítima, que teria cerca de 50 anos, foi atropelada por um carro. Os bombeiros de Valadares e a GNR estiveram no local.sabe que a mulher que seguia no automóvel também precisou de ser assistida porque ficou em choque quando se apercebeu do que tinha acontecido.Devido acidente, formaram-se longas filas de trânsito que se mantiveram durante várias horas.A GNR tenta agora compreender os motivos que levaram a vítima a atravessar a autoestrada.