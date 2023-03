Selecionador quer onze mais fresco

Roberto Martínez realça que Luxemburgo só perdeu dois jogos nos últimos nove.

Roberto Martínez admite mudanças pontuais no onze de Portugal no jogo deste domingo (19h45) frente ao Luxemburgo, no segundo jogo da fase de apuramento para o Europeu 2024. "É importante ter jogadores frescos. Depois de três dias, temos de ter jogadores perfeitos a nível físico. Pode haver mudanças", disse o selecionador nacional.Saiba mais no Correio da Manhã