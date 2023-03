Segurança Social tem lista em que há dívidas de 1976

Lista de devedores individuais tem 11 495 nomes, a grande maioria deve entre 7500 e 25 mil euros.

A lista de devedores individuais à Segurança Social conta, atualmente, com 11 495 nomes. Criada em 2017, publicita os devedores com processos de execução fiscal ativos. Este organismo do Estado tem dívidas por cobrar que datam de 1976, segundo o Tribunal de Contas (TdC).



A maior parte dos devedores, que ultrapassaram todos os prazos para o pagamento voluntário, concentra-se no escalão de dívidas entre os 7500 euros e os 25 mil euros, de acordo com a lista publicada na página oficial da Segurança Social.

Saiba mais no Correio da Manhã.