Jovem mata vizinho idoso em assalto no Bairro Pinheiro Torres, no Porto

Tiago Machado e um cúmplice amordaçaram o vizinho José da Silva, de 83 anos, para roubar um cofre onde estavam mais de 1500 euros.

Tiago Machado, de 23 anos, costumava acompanhar a avó à casa de um idoso, de 83, vizinho de ambos no Bairro Pinheiro Torres, no Porto, para lhe levar pão e o jornal. Sabia que José da Silva vivia sozinho com a mulher, de 92, acamada e com demência, e que guardava no rés do chão do edifício em que morava um cofre com elevadas quantias monetárias.

Saiba mais no Correio da Manhã.