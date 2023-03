Trabalhadores da Impala vivem na incerteza

Esta semana, as revistas da Impala vão chegar às bancas e os sites vão continuar a funcionar normalmente, mas ninguém sabe se receberá ordenado no final do mês.

Apesar do clima de incerteza que se vive atualmente no grupo Impala, os trabalhadores - cerca de 70 ligados às publicações - continuam a exercer as suas funções e a cumprir as suas obrigações para com os leitores. O que não é fácil, tendo em conta que não sabem se receberão ordenado no final do mês.



