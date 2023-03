Portugal procura segunda vitória e liderança isolada no grupo de qualificação para o Euro2024

Roberto Martínez avisa que pode apresentar onze renovado, no encontro deste domingo, às 19h45.

A seleção portuguesa de futebol vai procurar somar, este domingo, o segundo triunfo em outros tantos encontros no Grupo J da fase qualificação para o Euro2024, no Luxemburgo, naquela que é a primeira deslocação que se prevê acessível.

Depois da goleada imposta ao Liechtenstein (4-0) no jogo de estreia, na quinta-feira, no Estádio José Alvalade, a principal equipa das 'quinas' volta a ter o favoritismo do seu lado, mas contra um oponente com mais argumentos e com valor para dificultar a missão aos lusos.

Em caso de vitória no moderno Stade de Luxembourg, Portugal poderá assumir a liderança isolada da 'poule', isto se a Bósnia-Herzegovina, que também tem três pontos, 'contribuir' com um empate ou derrota na visita à Eslováquia, depois de ter vencido na estreia, diante da Islândia (3-0).

Do outro lado está uma equipa que é comandada por Luc Holtz e defronta pela terceira vez seguida Portugal numa fase de qualificação, após o Euro2020 e Mundial2022, motivada pelo 'nulo' (0-0) surpreendente alcançado na Eslováquia, na primeira ronda.

Para este domingo, e de acordo com a mensagem passada pelo selecionador Roberto Martínez na conferência de imprensa de antevisão, Portugal poderá apresentar um 'onze' diferente daquele que goleou o Liechtenstein, de forma a ter "gente fresca".

Depois de terem ficado fora do jogo de quinta-feira, o defesa Diogo Leite, estreante absoluto em convocatórias 'AA', e o médio Matheus Nunes devem constar na ficha de jogo, o que obrigará ao selecionador de Portugal a relegar outros dois jogadores para a bancada.

A seleção luxemburguesa recebe a equipa das 'quinas' no Stade de Luxembourg, pelas 19h45 (20h45 locais), num encontro que será dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).