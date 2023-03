“Benfica está ao nível do Real e Barcelona", diz Roger Schmidt

Roger Schmidt, encantado, compara o seu atual clube com os colossos espanhóis.

"Enquanto amante do futebol, podemos falar de grandes clubes. O Benfica é um deles. Está ao nível do Real Madrid, do Barcelona. É o expoente máximo do futebol", disse Roger Schmidt em entrevista à revista alemã ‘Der Spiegel’.O técnico está encantado e não poupa elogios ao Benfica. "Historicamente e em termos de dimensão, é muito especial. Não houve ninguém a comprar este clube por quatro mil milhões e a injetar aqui dinheiro, de repente. É um clube em que as pessoas poupam todos os meses para poder ir ao estádio."Schmidt fala da paixão dos adeptos não só pelo futebol."Um clube que tem de vender jogadores para poder funcionar. Tem 20 modalidades diferentes e toda a gente acompanha com paixão essas modalidades. O Benfica sente-se, ao fim de um tempo", salientou. Para depois se virar para o futuro: "É importante vencer o título. Fazemos tudo para que, no momento da consagração, possamos ter aquela sensação maravilhosa. Mas não me é indiferente a forma como chegamos lá. Quero chegar lá de uma forma que me agrade e em que possa dizer ‘gosto deste futebol’. Não há nenhum jogador que não esteja a jogar bem. Para além dos títulos, essa é a maior alegria", revelou.