“O nosso inimigo está a 300 quilómetros”, diz Pinto da Costa

“Temos de estar sempre juntos. O nosso inimigo não está aqui, não sei bem agora contar, mas está a uns 300 quilómetros. Esses é que necessitam, como resposta, da nossa união, do nosso trabalho”, disse este sábado Pinto da Costa, presidente do FC Porto, na iniciativa ‘Dia do Clube’, realizada no Estádio do Dragão.O líder portista aproveitou para enaltecer o apoio dos adeptos. “Senti uma satisfação enorme por tudo aquilo que pude presenciar, ouvir e ver.” “Há aqui um denominador comum: um grande amor ao FC Porto e um grande amor à cidade do Porto. Creio que todos saímos daqui a amar ainda mais o FC Porto. A resposta aos nossos inimigos é a nossa união e é estarmos todos imbuídos do mesmo espírito”, salientou.

O plantel gozou este sábado a primeira de três folgas, depois de ter ganho ao Arouca (4-0) na sexta-feira em jogo-treino que acabou em confusão com Toni Martínez (que bisou) e Sema Velázquez.