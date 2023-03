Portugal-Luxemburgo: Roberto Martínez abdica de dois titulares do último encontro

Defesas não vão a jogo no encontro deste domingo com o Luxemburgo.

Os defesas Gonçalo Inácio e Raphaël Guerreiro ficaram de fora dos eleitos para o segundo encontro da seleção portuguesa de futebol no Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024, no Luxemburgo.

O defesa central do Sporting e o lateral esquerdo do Borussia Dortmund, da Alemanha, foram os dois atletas excluídos pelo selecionador Roberto Martínez da lista de 23 divulgada este domingo pela UEFA, depois de terem sido titulares no jogo de estreia com o Liechtenstein (4-0), no Estádio José Alvalade.

Já o central Diogo Leite, que foi chamado pela primeira vez à equipa principal das 'quinas', e o médio Matheus Nunes, ambos ausentes do desafio de quinta-feira, podem ser aposta no encontro deste domingo.

A seleção luxemburguesa recebe a equipa das 'quinas' no Stade de Luxembourg, pelas 19h45 (20h45 locais), num encontro que será dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à fase final da prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho de 2024).