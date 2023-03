Medalhas furtadas e muita destruição em assalto à sede do Rancho de Gandra em Paredes

Grupo apercebeu-se do assalto quando se deslocava para um ensaio.

A sede do rancho folclórico de Gandra, em Paredes, foi assaltada e destruída. O grupo apercebeu-se do assalto na noite de sábado, pelas 21h00, quando se deslocaram ao local para ensaiar.

A responsável do rancho disse ao CM que no assalto foram roubadas medalhas de bronze, todas as torneiras, duas violas braguesas, duas máquinas de café, além de ser visível um cenário de destruição total.

As autoridades ainda se vão deslocar ao local para realizar perícias.