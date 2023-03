O astronómico salário que o Manchester City oferece a Haaland para travar assédio do Real Madrid

Citizens fazem de tudo para manter o avançado norueguês, que esta época já marcou 42 golos.

O Real Madrid olha para Erling Haaland como uma boa solução para render Karim Benzema (35 anos) nos 'blancos', mas o Manchester City está preparado para fazer frente a uma investida do clube espanhol pelo goleador norueguês.Segundo a imprensa inglesa, os citizens estão dispostos a oferecer-lhe um salário de 567 mil euros por semana, acrescentado mais um ano ao contrato do jogador que esta época já marcou 42 golos.Haaland tem um vínculo válido até 2027 e aufere 425 mil euros por semana - o mesmo que Kevin De Bruyne - e fontes próximas do jogador garantem que o 'gigante' norueguês está feliz em Manchester.Mas os citizens não querem correr riscos, pois sabem que o Real Madrid é um clube apetecível para qualquer futebolista, como já reconheceu Rafaela Pimenta, a empresária de Haaland. "Uma coisa é a Premier League e outra é o Real Madrid. O Real Madrid tem algo de único, é uma espécie de terra dos sonhos para os jogadores."