Desmantelada oficina clandestina em Barcelona. Explosivo "A mãe de Satanás" entre os 500 quilos de material apreendido

Um homem foi detido. Autoridades encontraram fábrica de explosivos na região de Bergadà.

Um homem foi detido numa oficina clandestina de fabricação de material explosivo com quase 500 quilos de material, este domingo, durante uma operação levada a cabo pela Guardia Civil, em Barcelona.Em comunicado, a Guardia Civil refere que o detido tem 41 anos e que residia numa quinta isolada no município de Montmajor, na região de Bergadà, em Barcelona. O suspeito teria um negócio ilegal online.Foram apreendidos 468 quilos de precursores de explosivos e produtos químicos para a elaboração dos mesmos. Foram ainda apreendidos 2,2 quilos de uma mistura explosiva já finalizada.Segundo as autoridades citadas pelo La Vanguardia, os precursores de explosivos são substâncias químicas que a partir de determinadas misturas são suscetíveis de serem utilizadas para o fabrico de explosivos.O material encontrado permitiu a produção de explosivos também conhecidos como "a mãe de Satanás" - muito perigosos e altamente destrutivos - normalmente usados por terroristas islâmicos.