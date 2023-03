Carro de gama alta completamente destruído pelas chamas em Viana do Castelo

Não há vítimas a registar.

Um carro BMW Z4 ficou totalmente calcinado devido a um incêndio que começou às 10h30 na Avenida de S. Romão em S. Romão do Neiva - Viana do Castelo.



