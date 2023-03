Francesco Bagnaia vence Grande Prémio de Portugal. Prova marcada por queda de Miguel Oliveira

Português foi derrubado por Marc Márquez.

O piloto italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, venceu o Grande Prémio de Portugal, em Portimão. O português Miguel Oliveira foi derrubado no início da prova, depois de um bom início.

Bagnaia completou as voltas em 41.25,401 minutos. Com a vitória na prova de arranque do MotoGP, o italiano assume a liderança do campeonato.

O segundo lugar foi conquistado pelo espanhol Maverick Viñales (Aprilia). O pódio fica completo com o italiano Marco Bezzechi (VR46).