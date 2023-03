Carro despista-se e embate contra um prédio no Pinhal Novo. Há um ferido

No local estiveram dez operacionais dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo e da GNR.

Uma pessoa ficou ferida depois do carro em que seguia se ter despistado e embatido contra um prédio na Praça da Independência, no Pinhal Novo, ao final da tarde deste domingo. O alerta foi dado às 20h08.A vítima teve que ser desencarcerada do veículo e foi posteriormente levada para o Hospital de Setúbal. Apresentava ferimentos ligeiros.No local estiveram dez operacionais dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo e da GNR.