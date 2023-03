Portugal goleia Macedónia no caminho para o Europeu feminino sub-17

Seleção volta a jogar na próxima quarta-feira frente à Alemanha, na Cidade do Futebol, a partir das 15h00.

Portugal goleou este domingo a Macedónia do Norte 7-0, em jogo do Grupo 3 da Ronda de Elite de acesso ao Europeu feminino sub-17, disputado na Cidade do Futebol, e vai discutir a qualificação com a Alemanha.

Em jogo de sentido único, a equipa orientada pela selecionadora Maria Gomes chegou à vantagem por Lara Martins (19), na conversão de uma grande penalidade. A avançada 'bisou' ao minuto 31 e, depois, foi a companheira de ataque Ana Tomaz (38) a ampliar para 3-0. Na segunda parte, Leonete Correia (68), Anna Marques (75 e 90+1) e Luísa Brás (88) foram as marcadoras de serviço.

Com este triunfo, o segundo na Ronda de Elite, depois da goleada à Hungria, Portugal vai discutir o acesso ao Europeu com a Alemanha, num jogo agendado para a próxima quarta-feira. Para chegar à fase final do Campeonato da Europa, Portugal terá de vencer as alemãs e conquistar o primeiro lugar do Grupo 3 de qualificação.

No jogo desta tarde na Cidade do Futebol, a formação das 'quinas' dominou do primeiro ao último minuto e a única dúvida que houve ao longo do encontro foi quantos golos marcaria Portugal à frágil seleção da Macedónia. O golo inaugural chegou de grande penalidade, com Lara Martins a abrir a contagem, ao minuto 19.

A número 20 portuguesa foi sempre a jogadora mais ativa na frente de ataque portuguesa: aos 31 minutos, atirou a rasar a barra e, aos 34, 'bisou' mesmo no jogo, ao dar a melhor sequência a uma assistência de Rita Almeida.

Já a fechar a primeira parte, na jogada mais vistosa dos primeiros 45 minutos, Lara Martins trocou de papel e assistiu Ana Tomaz para o 3-0, após uma jogada de contra-ataque.

A segunda parte abriu com mais uma oportunidade de Portugal, com Lara Martins a cabecear ligeiramente acima da trave. Contudo, o 4-0 havia de chegar já sem a número 20 em campo, aos 68 minutos, num lance em que foi a sua substituta, Leonete Correia, a concluir de cabeça um cruzamento certeiro de Alice Reto.

Aos 75 minutos, Portugal ampliou para 5-0, com Anna Marques a marcar o melhor golo da tarde. A jogadora portuguesa tinha entrado há poucos minutos e, numa das primeiras intervenções que teve, fez um golaço. A número 16 apareceu desmarcada no flanco direito e rematou cruzado, sem hipótese para a desamparada guarda-redes macedónia.

O 6-0 chegou pelos pés de Luísa Brás, novamente depois de uma assistência de Alice Reto, que cruzou da esquerda ao primeiro poste e ofereceu a Brás uma finalização fácil. Já em tempo de compensação, Anna Marques 'bisou' e fez o 7-0 final.

Portugal volta a jogar na próxima quarta-feira frente à Alemanha, na Cidade do Futebol, a partir das 15h00.