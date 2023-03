Bruno de Carvalho diz que Joana Marques devia "dedicar-se à prostituição"

Críticas foram publicadas na redes sociais Instagram.

Bruno de Carvalho deixou várias críticas a Joana Marques nas redes sociais, na manhã deste domingo.O ex-presidente do Sporting publicou uma foto da humorista no Instagram e escreveu: "Eu sou daqueles que acha que a Joana Marques se devia dedicar à prostituição. Os possíveis clientes iam rir mais do que as supostas graças dela!".Bruno de Carvalho acrescentou ainda que o humor precisa "sempre dos maus para se poderem destacar os bons".