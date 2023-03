Mulher ferida em incêndio numa casa em Santo Tirso

Vítima foi transportada para o hospital da cidade.

Uma mulher sofreu queimaduras na face num incêndio numa casa, ao final da madrugada desta segunda-feira, em Santo Tirso.

O alerta foi dado às 05h58.





A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Tirsenses e de Santo Tirso, num total de 23 operacionais. Foi depois transportada para o hospital da cidade com ferimentos considerados leves.

A GNR esteve no local e investiga as causas do incêndio.